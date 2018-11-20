Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз

Новости Франции. Во Франции в 10 раз вырастет стоимость обучения для студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об учащихся, которые не являются гражданами стран Европейского союза.

Теперь год обучения в бакалавриате обойдется студентам в 2700 евро, а в магистратуре и аспирантуре – 3700 евро.

По словам премьер-министра Франции, сложилась несправедливая ситуация, когда богатые иностранные студенты платят за обучение столько же, сколько малообеспеченные французы. Новые правила оплаты вступят в силу уже с 2019 года.