В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»

Новости Аргентины. Специалисты из Аргентины восстановили возможный сценарий крушения подлодки «Сан-Хуан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их версии, 14 ноября 2017 года на борту субмарины произошел пожар.

Подлодку подняли на поверхность воды, и экипаж устранил аварию. Об этом инциденте командование лодки сообщило на берег на следующий день.

Затем подлодка «Сан-Хуан» продолжила плавание. После этого на борту снова началось возгорание. Оно привело к потере управления, и подлодка начала стремительно уходить на дно. По достижению критической глубины субмарину раздавило толщей воды.

Причины крушения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям