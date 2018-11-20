Прямой эфир

В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»

20 ноября 2018 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Специалисты из Аргентины восстановили возможный сценарий крушения подлодки «Сан-Хуан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их версии, 14 ноября 2017 года на борту субмарины произошел пожар.

В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»-1

Подлодку подняли на поверхность воды, и экипаж устранил аварию. Об этом инциденте командование лодки сообщило на берег на следующий день.

Затем подлодка «Сан-Хуан» продолжила плавание. После этого на борту снова началось возгорание. Оно привело к потере управления, и подлодка начала стремительно уходить на дно. По достижению критической глубины субмарину раздавило толщей воды.

Причины крушения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз
20 ноября 2018 12:59

Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз

60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды
20 ноября 2018 12:56

60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд
20 ноября 2018 11:16

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд