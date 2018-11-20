Прямой эфир

Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов

20 ноября 2018 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Журналисты BBC, снимая документальный фильм в Антарктиде, спасли пингвинов, попавших в ледяную западню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов-1

Натуралисты несколько дней наблюдали за тем, как птицы пытаются выбраться из низины. Туда животные забрались, чтобы укрыться от шторма. Поначалу, не вмешиваясь в ход событий, команда BBC Earth после всё же решила помочь умирающим от голода пленникам и вырыла путь из западни.

Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов-4

В итоге пингвины выжили. Впрочем, благородный поступок в Британии вызвал критику. Журналистов осуждали за то, что они нарушили правило невмешательства. Хотя многие, в том числе и создатель жанра фильмов о дикой природе Дэвид Аттенборо, встали на их защиту.

Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов-7

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»
20 ноября 2018 14:32

В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»

Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз
20 ноября 2018 12:59

Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз

60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды
20 ноября 2018 12:56

60 населённых пунктов Украины остались без электричества из-за непогоды