Журналисты BBC спасли умирающих от голода пингвинов

Новости мира. Журналисты BBC, снимая документальный фильм в Антарктиде, спасли пингвинов, попавших в ледяную западню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Натуралисты несколько дней наблюдали за тем, как птицы пытаются выбраться из низины. Туда животные забрались, чтобы укрыться от шторма. Поначалу, не вмешиваясь в ход событий, команда BBC Earth после всё же решила помочь умирающим от голода пленникам и вырыла путь из западни.