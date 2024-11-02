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В Сербии учителя требуют повышения заработной платы

02 ноября 2024 08:10
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Напряженная обстановка складывается в сфере образования Сербии. Накануне там отменили занятия в школах из-за забастовки учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии учителя требуют повышения заработной платы-2

Очагом митингов стал Белград и площадь у здания парламента. Организовал стачки профсоюз. Требования педагогов не новы. Демонстранты требуют повышения заработной платы. По словам учителей, они получают меньше остальных работников государственного сектора. При этом условиям труда в школах не позавидуешь. 

Правительство Сербии предложило повышение заработной платы педагогам. С января она могла возрасти на 11 %. Но профсоюзы посчитали это предложение неубедительным и отклонили его. Учителя хотят, чтобы оплата их труда соответствовала средней по стране.

# Забастовка

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