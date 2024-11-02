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ООН предупреждает о росте масштабов голода

02 ноября 2024 07:54
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Рост масштабов голода ожидается в ближайшие месяцы в мире. Такое предупреждение содержится в докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН предупреждает о росте масштабов голода-2

Речь о 22 странах и регионах планеты. Называется несколько причин этого. Первая из них – это военные конфликты. Яркий, но жуткий пример тому – Ливан, где сегодня продолжаются боевые действия. Страна ежедневно заявляет об обстрелах со стороны Израиля, местная система продовольственной безопасности уничтожена. 

Аналогичная ситуация сохраняется в секторе Газа. Голод охватил уже всю территорию анклава. Гуманитарная помощь доставляется не в полном объеме.

ООН предупреждает о росте масштабов голода-4

Вторым фактором, способствующим дефициту еды, стала экономическая и политическая нестабильность. Ряд стран Африки не может получить доступ к качественным продуктам из-за действий западных стран. При этом изменение климата не позволяет рассчитывать и на собственный урожай. Из-за повышения температуры сельхозугодья просто горят. 

Минувшим летом эта проблема коснулась европейского континента. Без винограда осталась Франция. Несколько месяцев полыхала Греция, упала урожайность пшеницы. Эксперты предупреждают, что без срочных гуманитарных действий и урегулирования продолжающихся конфликтов в ближайшие месяцы с голодом столкнутся сотни тысяч людей. 

# ООН

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