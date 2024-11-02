ООН предупреждает о росте масштабов голода

Рост масштабов голода ожидается в ближайшие месяцы в мире. Такое предупреждение содержится в докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост масштабов голода ожидается в ближайшие месяцы в мире. Такое предупреждение содержится в докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о 22 странах и регионах планеты. Называется несколько причин этого. Первая из них – это военные конфликты. Яркий, но жуткий пример тому – Ливан, где сегодня продолжаются боевые действия. Страна ежедневно заявляет об обстрелах со стороны Израиля, местная система продовольственной безопасности уничтожена.
Аналогичная ситуация сохраняется в секторе Газа. Голод охватил уже всю территорию анклава. Гуманитарная помощь доставляется не в полном объеме.
Вторым фактором, способствующим дефициту еды, стала экономическая и политическая нестабильность. Ряд стран Африки не может получить доступ к качественным продуктам из-за действий западных стран. При этом изменение климата не позволяет рассчитывать и на собственный урожай. Из-за повышения температуры сельхозугодья просто горят.
Минувшим летом эта проблема коснулась европейского континента. Без винограда осталась Франция. Несколько месяцев полыхала Греция, упала урожайность пшеницы. Эксперты предупреждают, что без срочных гуманитарных действий и урегулирования продолжающихся конфликтов в ближайшие месяцы с голодом столкнутся сотни тысяч людей.