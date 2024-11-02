ООН предупреждает о росте масштабов голода

Рост масштабов голода ожидается в ближайшие месяцы в мире. Такое предупреждение содержится в докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о 22 странах и регионах планеты. Называется несколько причин этого. Первая из них – это военные конфликты. Яркий, но жуткий пример тому – Ливан, где сегодня продолжаются боевые действия. Страна ежедневно заявляет об обстрелах со стороны Израиля, местная система продовольственной безопасности уничтожена.

Аналогичная ситуация сохраняется в секторе Газа. Голод охватил уже всю территорию анклава. Гуманитарная помощь доставляется не в полном объеме.