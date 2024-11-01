Свыше 10 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Сербии

ЧП произошло на железнодорожном вокзале в Сербии. Как минимум 13 человек погибли в результате обрушения бетонного козырька, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое пострадавших, по информации властей, находятся в больнице.

Городской центр переливания крови призвал граждан помочь нуждающимся. Не исключено, что под завалами могут еще находиться люди. Некоторые жители, оказавшиеся в зоне ЧП, провели под грудами бетона несколько часов, прежде чем спасателям удалось их достать. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают расчищать место происшествия. Задействованы порядка 80 специалистов и множество техники. Что стало причиной трагедии – пока неизвестно, все обстоятельства происшествия выясняют.

Отметим, что инцидент произошел во втором по величине городе Сербии. Там только в июле 2024 года после крупного ремонта вокзал возобновил работу, сейчас он снова закрыт. В стране 2 ноября объявлено днем траура.