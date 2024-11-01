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В Греции пожарные выступают против расторжения контрактов

01 ноября 2024 19:54
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Протесты охватили греческую столицу. Таким образом пожарные отреагировали на расторжение их контрактов сразу после окончания сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрации продолжаются второй день. Сегодня – относительно без происшествий.

В Греции пожарные выступают против расторжения контрактов-2

Лесные пожары – привычное явление для Греции. Но в последние годы, из-за изменения климата, проблема стала беспокоить страну чаще обычного. Власти бросили на борьбу с пламенем все силы. В том числе, было принято решение увеличить штат огнеборцев в весенне-осенний сезон. Однако после его окончания люди остались без работы. Такому исходу сотрудники не рады. Свое недовольство они высказывают на улицах и призывают заключить полноценный контракт на год.

Накануне в результате протестов пожарных пострадали 14 человек. Активисты забросали правоохранителей камнями и различными предметами. Для разгона митинга полиция применила слезоточивый газ. Не обошлось без драк и столкновений.

# Международная политика # Акции протеста

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