В Сербии с митинга выгнали людей с флагами Евросоюза

В Сербии демонстранты выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось в Белграде во время очередного пикета с требованием найти и наказать виновных в трагедии на вокзале в Нови-Саде.