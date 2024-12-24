Прямой эфир

В Сербии с митинга выгнали людей с флагами Евросоюза

24 декабря 2024 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Сербии демонстранты выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось в Белграде во время очередного пикета с требованием найти и наказать виновных в трагедии на вокзале в Нови-Саде.

В Сербии с митинга выгнали людей с флагами Евросоюза-2

Тогда при обрушении части здания погибли 15 человек. Однако эти протесты, которые не прекращаются с ноября, решили использовать прозападные активисты. Они присоединились к толпе и стали выкрикивать антиправительственные и прозападные лозунги. Но продолжалось это недолго. Митингующие выгнали провокаторов.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
10 человек погибли при падении самолёта на жилой квартал в Бразилии
24 декабря 2024 06:35

10 человек погибли при падении самолёта на жилой квартал в Бразилии

В Словакии более 360 тыс. человек поддержали отмену антироссийских санкций
23 декабря 2024 19:56

В Словакии более 360 тыс. человек поддержали отмену антироссийских санкций

Молдованам надо готовиться к возможным отключениям электричества – премьер страны
23 декабря 2024 19:50

Молдованам надо готовиться к возможным отключениям электричества – премьер страны