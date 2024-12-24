В Сербии демонстранты выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось в Белграде во время очередного пикета с требованием найти и наказать виновных в трагедии на вокзале в Нови-Саде.
В Сербии демонстранты выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось в Белграде во время очередного пикета с требованием найти и наказать виновных в трагедии на вокзале в Нови-Саде.
Тогда при обрушении части здания погибли 15 человек. Однако эти протесты, которые не прекращаются с ноября, решили использовать прозападные активисты. Они присоединились к толпе и стали выкрикивать антиправительственные и прозападные лозунги. Но продолжалось это недолго. Митингующие выгнали провокаторов.