В Сербии протестующие заблокировали движение на одной из центральных улиц Белграда

Неспокойной остается ситуация в Сербии. Протестующие в Белграде требовали освободить задержанных, но затем разошлись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники прозападного оппозиционного блока, а это несколько сотен студентов, сначала заблокировали движение перед зданием Министерства госуправления и самоуправления, а затем и одну из центральных улиц города, где расположены посольства, МИД и правительство. Особо активные призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части столицы и потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков. Колонна прошла несколько кварталов по центру Белграда. Следующую акцию протеста назначили на вечер вторника, 26 декабря.