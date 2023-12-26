Прямой эфир

В Сербии протестующие заблокировали движение на одной из центральных улиц Белграда

26 декабря 2023 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Неспокойной остается ситуация в Сербии. Протестующие в Белграде требовали освободить задержанных, но затем разошлись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии протестующие заблокировали движение на одной из центральных улиц Белграда-1

Сторонники прозападного оппозиционного блока, а это несколько сотен студентов, сначала заблокировали движение перед зданием Министерства госуправления и самоуправления, а затем и одну из центральных улиц города, где расположены посольства, МИД и правительство. Особо активные призвали отправиться к полицейскому управлению в другой части столицы и потребовать освобождения задержанных накануне участников беспорядков. Колонна прошла несколько кварталов по центру Белграда. Следующую акцию протеста назначили на вечер вторника, 26 декабря.

# Протесты # Новости Сербии

Другие новости рубрики

Все новости
Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру
25 декабря 2023 21:10

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру

Цена рождественской корзины в Польше выросла на 13%
25 декабря 2023 19:19

Цена рождественской корзины в Польше выросла на 13%

Сильнейшее наводнение обрушилось на юг Таиланда
25 декабря 2023 19:18

Сильнейшее наводнение обрушилось на юг Таиланда