Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру

Отмечают Рождество верующие по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции одного из главных христианских праздников чтут католики, протестанты и все те, кто следует григорианскому календарю. Как проводят этот день в разных странах, расскажем в международном обозрении.

Традиционно местом притяжения верующих в этот день становится Вифлеем. Именно здесь, согласно преданию, родился Иисус Христос. В 2023 году празднование омрачено событиями на Ближнем Востоке. Большинство рождественских мероприятий отменили.

Рула Маая, министр туризма и древностей Палестины:

Вифлеем празднует Рождество с грустью и скорбью из-за того, что происходит в Газе и на всем Западном берегу, на всех палестинских территориях. Однако религиозные церемонии все же состоялись. Самые искренние молитвы в эти дни о мире. В Ватикане главным местом празднования стал собор Святого Петра. Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным посланием к «Граду и миру». Понтифик призвал не путать праздник с потребительством, отметить его скромно и без расточительства, а также не забывать о тех, кто страдает от войн, голода и рабства. Накануне Папа провел праздничную мессу под звуки колоколов и органа. Жгут костры от злых духов и готовят «шоколадное полено». Как отмечают Рождество в странах Запада?

Британцы охотятся за рождественскими покупками на традиционном мясном аукционе.

Я слышал об аукционе в течение многих лет. Это наша традиция. Это весело и можно встретиться с друзьями.

В других странах принято приобретать и обмениваться более привычными рождественскими подарками. Поэтому на ярмарках как никогда многолюдно и празднично. Посещение ярмарок столь важный для европейцев ритуал, что в Венгрии даже организовывают виртуальные прогулки по торговым рядам для пенсионеров, чтобы они тоже смогли проникнуться атмосферой. В этом помогают VR-гарнитуры. Ну а следить за тем, как быстро праздник в лице Санты приходит в ту или иную страну, можно онлайн. Американские и канадские военные наблюдают за передвижением главного волшебника.