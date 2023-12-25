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Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру

25 декабря 2023 21:10
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Отмечают Рождество верующие по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции одного из главных христианских праздников чтут католики, протестанты и все те, кто следует григорианскому календарю.

Как проводят этот день в разных странах, расскажем в международном обозрении.

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру-1

Традиционно местом притяжения верующих в этот день становится Вифлеем. Именно здесь, согласно преданию, родился Иисус Христос. В 2023 году празднование омрачено событиями на Ближнем Востоке. Большинство рождественских мероприятий отменили.

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру-4

Рула Маая, министр туризма и древностей Палестины:
Вифлеем празднует Рождество с грустью и скорбью из-за того, что происходит в Газе и на всем Западном берегу, на всех палестинских территориях.

Однако религиозные церемонии все же состоялись. Самые искренние молитвы в эти дни о мире. В Ватикане главным местом празднования стал собор Святого Петра. Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным посланием к «Граду и миру». Понтифик призвал не путать праздник с потребительством, отметить его скромно и без расточительства, а также не забывать о тех, кто страдает от войн, голода и рабства. Накануне Папа провел праздничную мессу под звуки колоколов и органа.

Жгут костры от злых духов и готовят «шоколадное полено». Как отмечают Рождество в странах Запада?

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру-7

Британцы охотятся за рождественскими покупками на традиционном мясном аукционе.

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру-10

Я слышал об аукционе в течение многих лет. Это наша традиция. Это весело и можно встретиться с друзьями.

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру-13

В других странах принято приобретать и обмениваться более привычными рождественскими подарками. Поэтому на ярмарках как никогда многолюдно и празднично. Посещение ярмарок столь важный для европейцев ритуал, что в Венгрии даже организовывают виртуальные прогулки по торговым рядам для пенсионеров, чтобы они тоже смогли проникнуться атмосферой. В этом помогают VR-гарнитуры. Ну а следить за тем, как быстро праздник в лице Санты приходит в ту или иную страну, можно онлайн. Американские и канадские военные наблюдают за передвижением главного волшебника.

Католики отмечают Октаву Рождества – рассказываем о необычных традициях по всему миру-16

Аллан Пепин, начальник штаба Северного командования США:
Мы знаем, что это может вызвать улыбки у людей, и это то, чего нам не хватает. Улыбающиеся дети и родители, особенное время.

В интернете можно отслеживать рождественское путешествие в режиме реального времени. По традиции сани Санты по воздуху несут девять оленей. Топливом для них служат сено, морковь и овсянка. Напомним, празднование у католиков продолжается восемь дней, с 25 декабря по 1 января, и называется Октавой Рождества.

Подробности в сюжете.

# Рождество

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