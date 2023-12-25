Цена рождественской корзины в Польше выросла на 13%

Эксперты отмечают подорожание не только продуктов питания, но и других товаров, а также услуг. Впрочем, не изменится ситуация в республике и после нового года. Специалисты предупреждают, что больше поляки будут платить и за топливо. Кроме того, уже в 2024-м дефицит бюджета страны превысит 5 % ВВП, а инфляция, которая держится на уровне 10 %, может подняться еще выше.