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Цена рождественской корзины в Польше выросла на 13%

25 декабря 2023 19:19
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Цена рождественской корзины в Польше выросла на 13 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отчет представила Ассоциация польских банков.

Цена рождественской корзины в Польше выросла на 13%-1

Эксперты отмечают подорожание не только продуктов питания, но и других товаров, а также услуг. Впрочем, не изменится ситуация в республике и после нового года. Специалисты предупреждают, что больше поляки будут платить и за топливо. Кроме того, уже в 2024-м дефицит бюджета страны превысит 5 % ВВП, а инфляция, которая держится на уровне 10 %, может подняться еще выше.

# Кризис в ЕС # Новости Польши

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