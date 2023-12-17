В Сербии проходят внеочередные парламентские выборы

Новости Сербии. В Сербии 17 декабря пройдут внеочередные парламентские выборы. Участие примут кандидаты от 18 политических партий и коалиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение граждан может кардинально поменять ориентиры страны. Одновременно состоятся и муниципальные выборы. Сербы проголосуют за своих представителей в 65 городах.

Президент страны Александр Вучич в начале ноября распустил парламент и назначил новые выборы. Эксперты утверждают, что такой ход главы государства был сделан для получения правящей партией большинства в парламенте. Президент Александр Вучич и глава оппозиционной «Партии свободы и справедливости» Драган Джилас уже опустили в урну свои бюллетени. Голосование будет длиться до 20 часов по Белграду. Напомним, на прошлогодних выборах Сербская прогрессивная партия лишилась более трети мест в законодательном собрании.