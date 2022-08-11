В Сербии фермеры перекрыли сельхозтехникой центр одного из крупнейших городов

Новости Сербии. В Сербии начались многочисленные акции протеста фермеров, которые недовольны ростом цен на топливо и удобрения. Чтобы доказать серьезность намерений, добиться от властей решения своих проблем, они перекрыли сельхозтехникой центр одного из крупнейших городов страны Нови-Сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты не расходились даже ночью.

Сегодня они намерены отправиться в Белград, чтобы встретиться с главой правительства и передать ему свои требования – установить порог цен на топливо, выделить субсидии для поддержки фермеров и заморозить платежи по кредитам. По словам протестующих, им уже нечего терять. Их затраты на производство выросли на 200 %, многие оказались на грани разорения. И если их требования не выполнят, то акции станут жестче.