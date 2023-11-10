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Первые 85 граждан РФ покинут сектор Газа 10 ноября

10 ноября 2023 09:45
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В пятницу 85 россиян, проживающих в Газе, покинут анклав через КПП «Рафах» (Египет). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Rafah Online.

Все эвакуируемые должны прибыть к КПП утром. Несмотря на готовность к эвакуации, Израиль еще не дал согласие на выезд через КПП «Рафах».

Ранее МИД России выразил недовольство заявлением посла Израиля о возможной задержке в согласовании списка на две недели. В списке для выезда из Газы числятся около 600 россиян. Эвакуация будет осуществляться через КПП «Рафах» по сигналу от властей Египта.

# Международная политика

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