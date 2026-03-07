Пезешкиан: Иран прекратит удары по соседним странам, если они не будут атаковать
На Ближнем Востоке берут передышку. Иран не будет наносить удары по соседним странам, при условии, что они не будут атаковать первыми. Об этом заявил Президент Исламской Республики. Глава государства также отверг требование Трампа о безоговорочной капитуляции и смене руководства в обмен на экономическую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масуд Пезешкиан, президент Ирана:
Я приношу свои извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе. Заявления США о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, – всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу.
Одновременно армия Израиля объявила о новой масштабной серии ударов по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане. В оборонном ведомстве заявили, что за ночь Иран атаковал более 80 истребителей, нанеся удар, среди прочего, по университету, готовящему офицеров КСИР. За прошедшие сутки израильские силы поразили более 400 целей на западе Исламской Республики, в их числе международный аэропорт Мехрабад.
С начала операции жертвами ударов США и Израиля стали не менее 1 300 мирных жителей Ирана, повреждены десятки школ и больниц. В Ливане ситуация также остается напряженной после ударов по Бейруту и югу страны. С начала недели погибли 217 человек, около 800 ранены, сотни тысяч – покинули дома.
Каждый день есть страх. Но идти некуда. Война на юге Ливана, война в пригороде Бейрута, война в Судане. Это не заканчивается, так что мы снова в том же месте, где раньше укрывались
Тегеран возлагает на США ответственность за удары по гражданским объектам. Ранее Госдеп в обход Конгресса одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб. В ответ Иран дважды атаковал авианосец «Авраам Линкольн», на этом фоне США готовят к отправке в регион третью авианосную группу. Несмотря на эскалацию, аэропорты Дубая возобновили работу, а Катар на 7 часов разрешил прием и отправку рейсов по согласованным маршрутам. Воздушное пространство Катара было закрыто 28 февраля, тогда же полеты прекратились над Ираном, Ираком, Кувейтом и Бахрейном.
Для наших соотечественников, которые остаются в Иране, посольство Беларуси выпустило ряд рекомендаций. Ведомство призвало граждан сохранять бдительность, избегать военных объектов и мест массового скопления людей, а также выполнять указания местных властей. Рекомендуется использовать наземные маршруты для выезда в Армению или Азербайджан.