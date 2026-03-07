Пезешкиан: Иран прекратит удары по соседним странам, если они не будут атаковать

На Ближнем Востоке берут передышку. Иран не будет наносить удары по соседним странам, при условии, что они не будут атаковать первыми. Об этом заявил Президент Исламской Республики. Глава государства также отверг требование Трампа о безоговорочной капитуляции и смене руководства в обмен на экономическую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана:

Я приношу свои извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе. Заявления США о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, – всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу.

Одновременно армия Израиля объявила о новой масштабной серии ударов по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане. В оборонном ведомстве заявили, что за ночь Иран атаковал более 80 истребителей, нанеся удар, среди прочего, по университету, готовящему офицеров КСИР. За прошедшие сутки израильские силы поразили более 400 целей на западе Исламской Республики, в их числе международный аэропорт Мехрабад. С начала операции жертвами ударов США и Израиля стали не менее 1 300 мирных жителей Ирана, повреждены десятки школ и больниц. В Ливане ситуация также остается напряженной после ударов по Бейруту и югу страны. С начала недели погибли 217 человек, около 800 ранены, сотни тысяч – покинули дома.