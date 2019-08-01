В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда

Новости Саудовской Аравии. Малыши появились на свет еще в апреле, однако представили их миру только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что первые 12 недель для новорожденных леопардов считаются очень опасными. Во многих случаях в этот период детеныши погибают. К счастью, эти котята выжили и чувствуют себя хорошо.