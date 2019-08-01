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В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда

01 августа 2019 08:44
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Новости Саудовской Аравии. Малыши появились на свет еще в апреле, однако представили их миру только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда-1

Дело в том, что первые 12 недель для новорожденных леопардов считаются очень опасными. Во многих случаях в этот период детеныши погибают. К счастью, эти котята выжили и чувствуют себя хорошо.

В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда-4

Им сделали прививки и провели все необходимые обследования. Южноаравийский леопард находится под угрозой исчезновения. На планете их осталось всего около 200.

В Саудовской Аравии показали двух детенышей южноаравийского леопарда-7

# Зоопарк # Фотофакт

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