Крупный пожар на НПЗ в Техасе: пострадали не менее 37 человек

Новости США. Последствия крупного пожара устраняют на нефтеперерабатывающем предприятии в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали как минимум 37 человек. Люди получили ожоговые травмы, угрозы для жизни нет. Руководство компании заявило, что возгорание произошло в результате взрыва в подразделении по переработке легких углеродов. Борьбу с огнем вели в течение нескольких часов.