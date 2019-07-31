Взрыв бомбы на дороге в Афганистане: погибли более 30 человек

Новости Афганистана. Жертвами взрыва в афганской провинции Фарах стали более 30 человек. Среди погибших есть женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Жертвами взрыва в афганской провинции Фарах стали более 30 человек. Среди погибших есть женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще около 20 граждан получили различные ранения. Их доставляют в больницы.
Бомба была активирована на автомагистрали. На месте ЧП работают медики и сотрудники полиции. Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.