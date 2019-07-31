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Циклон в Гонконге: из-за ливня с ветром закрыты все школы и некоторые офисы

31 июля 2019 19:54
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Новости Китая. Мощный тропический циклон бушует в Гонконге. Он принес с собой ливни и сильный ветер с порывами до 95 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон в Гонконге: из-за ливня с ветром закрыты все школы и некоторые офисы-1

Объявлен восьмой из десяти возможных уровень опасности. Власти приняли решение закрыть все школы и некоторые офисы. Многим сотрудникам разрешили раньше уйти со службы, чтобы добраться домой до удара стихии.

Если к полудню 1 августа дня шторм не утихнет, финансовые и торговые учреждения Гонконга приостановят работу на весь день.

# Ураганы # Фотофакт

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