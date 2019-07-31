Циклон в Гонконге: из-за ливня с ветром закрыты все школы и некоторые офисы

Новости Китая. Мощный тропический циклон бушует в Гонконге. Он принес с собой ливни и сильный ветер с порывами до 95 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлен восьмой из десяти возможных уровень опасности. Власти приняли решение закрыть все школы и некоторые офисы. Многим сотрудникам разрешили раньше уйти со службы, чтобы добраться домой до удара стихии.

Если к полудню 1 августа дня шторм не утихнет, финансовые и торговые учреждения Гонконга приостановят работу на весь день.