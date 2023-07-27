МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест Путина

МВД России объявило в розыск судью Томоко Акане, которая выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в военных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства. По каким именно статьям уголовного законодательства она разыскивается, не уточняется.

Российские правоохранительные органы возбудили дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, в том числе и Томоко Акане, по факту совершения заведомо незаконных действий, не содержащих оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и пресечении преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, руководители государств обладают абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

