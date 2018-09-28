В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,1

Новости мира. В Тибете этим утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила чуть более 5 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очаг стихии залегал на глубине 6 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Зона, где произошло землетрясение – это малонаселенная территория. Незначительные колебания земной коры ощущаются до сих пор. Сейсмологи следят за ситуацией.