Прямой эфир

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,1

28 сентября 2018 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Тибете этим утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила чуть более 5 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,1-1

Очаг стихии залегал на глубине 6 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Зона, где произошло землетрясение – это малонаселенная территория. Незначительные колебания земной коры ощущаются до сих пор. Сейсмологи следят за ситуацией.

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Грецию обрушился шторм «Ксенофонт»: уже затонули четыре судна
28 сентября 2018 09:20

На Грецию обрушился шторм «Ксенофонт»: уже затонули четыре судна

В Багдаде убита «Мисс Ирак-2015». Девушке было 22 года
28 сентября 2018 09:03

В Багдаде убита «Мисс Ирак-2015». Девушке было 22 года

Необычного окраса слонёнок родился в сафари-парке Сан-Диего: 8 фото
28 сентября 2018 08:56

Необычного окраса слонёнок родился в сафари-парке Сан-Диего: 8 фото