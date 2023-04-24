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В Сан-Паулу из-за взрыва в доме пострадали четыре человека

24 апреля 2023 08:05
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Новости Бразилии. Взрыв газа разрушил жилой дом в Бразилии. Инцидент произошел в городе Сан-Паулу. Четверо пострадали, двое из них доставлены в больницу с сильными ожогами и пока находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сан-Паулу из-за взрыва в доме пострадали четыре человека-1

Как рассказали очевидцы, экстренные службы приехали нескоро. Выбираться жителям помогали соседи. С помощью лестниц нескольким удалось спуститься с верхних этажей на землю. Теперь представители гражданской обороны осматривают здание в попытке установить степень его разрушения.  

# Взрыв газа # Новости Бразилии # Фотофакт

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