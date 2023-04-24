В Сан-Паулу из-за взрыва в доме пострадали четыре человека

Новости Бразилии. Взрыв газа разрушил жилой дом в Бразилии. Инцидент произошел в городе Сан-Паулу. Четверо пострадали, двое из них доставлены в больницу с сильными ожогами и пока находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как рассказали очевидцы, экстренные службы приехали нескоро. Выбираться жителям помогали соседи. С помощью лестниц нескольким удалось спуститься с верхних этажей на землю. Теперь представители гражданской обороны осматривают здание в попытке установить степень его разрушения.