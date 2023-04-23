Скандал из-за украинского зерна набирает обороты. Сколько уже потеряли европейские фермеры?

В Европе на неделе разгорелась настоящая битва за урожай. Буквально одна за одной европейские страны закрыли границы для украинского зерна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Запрет на импорт продовольствия из Незалежной ввели Польша, Болгария, Венгрия и Словакия. Румыния заняла выжидательную позицию.

Как оказалось, от силы всего 3 % украинского зерна поступало в Африку. Львиная доля продукции шла в Евросоюз. Попадая на территорию Польши или Румынии, зерно продавали в ЕС, но уже под видом местного. По некоторым данным, из-за этого фермеры Европы понесли потери на 420 миллионов евро, а цены на зерно внутри блока упали на 30 %. Для примера: только в Польшу в 2022 году ввезли около 2 миллионов тонн украинского зерна, которое зачастую было низкого качества, но зато продавалось в два раза дешевле польского.

Так или иначе, эта схема работала, а снять сливки с этого могли в США. Ведь с помощью дешевого украинского зерна Штаты могут буквально за несколько лет похоронить сельское хозяйство Европы, а после начать экспортировать в ЕС собственное продовольствие и удобрения. Но чтобы эта схема дала полноценные всходы, нужно время. А пока дыры будут латать из европейского бюджета.