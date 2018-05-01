В Сан-Пауло из-за пожара обрушился небоскрёб. Что известно о ЧП?

Новости Бразилии. В Сан-Пауло из-за пожара рухнул небоскреб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается об одном погибшем, еще двое считаются пропавшими без вести.

По информации местных СМИ, здание не использовалось, но там могли быть люди. На месте работают специалисты.

Пожар начался на пятом этаже, затем огонь распространился на верхние уровни. Огнем оказалось охвачено и соседнее здание, однако, по информации полиции, риска его обрушения нет. На месте происшествия работают экстренные службы. В тушении огня задействовано более 150 спасателей.