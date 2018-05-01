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В Сан-Пауло из-за пожара обрушился небоскрёб. Что известно о ЧП?

01 мая 2018 13:51
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Новости Бразилии. В Сан-Пауло из-за пожара рухнул небоскреб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается об одном погибшем, еще двое считаются пропавшими без вести.

В Сан-Пауло из-за пожара обрушился небоскрёб. Что известно о ЧП?-1

В Сан-Пауло из-за пожара обрушился небоскрёб. Что известно о ЧП?-3

По информации местных СМИ, здание не использовалось, но там могли быть люди. На месте работают специалисты.

Пожар начался на пятом этаже, затем огонь распространился на верхние уровни. Огнем оказалось охвачено и соседнее здание, однако, по информации полиции, риска его обрушения нет. На месте происшествия работают экстренные службы. В тушении огня задействовано более 150 спасателей.

# Пожар # Фотофакт

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