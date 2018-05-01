Прямой эфир

1 мая на улицы Еревана вышли тысячи митингующих: в Армении выбирают премьер-министра

01 мая 2018 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. Армения выбирает премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосует Национальное собрание.

Работать депутатам приходится в непростых условиях. Митингующие на улицы Еревана вышли с 11 утра.

1 мая на улицы Еревана вышли тысячи митингующих: в Армении выбирают премьер-министра-1

1 мая на улицы Еревана вышли тысячи митингующих: в Армении выбирают премьер-министра-3

Впрочем, именно лидер протестов – депутат от фракции «Елк» Никол Пашинян – стал единственным кандидатом на пост главы правительства. Остальные фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Поэтому для победы Пашиняну достаточно заручиться поддержкой 53 депутатов.

Напомним, антиправительственные протесты в Армении не утихают с 13 апреля. Неделю назад под давлением протестующих с поста премьер-министра ушел в отставку Серж Саргсян.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?
01 мая 2018 13:13

У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?

Почему во Франции выпал снег в разгар весны?
01 мая 2018 12:47

Почему во Франции выпал снег в разгар весны?

30 апреля Францию засыпал снег
01 мая 2018 07:53

30 апреля Францию засыпал снег