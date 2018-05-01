1 мая на улицы Еревана вышли тысячи митингующих: в Армении выбирают премьер-министра

Работать депутатам приходится в непростых условиях. Митингующие на улицы Еревана вышли с 11 утра.

Впрочем, именно лидер протестов – депутат от фракции «Елк» Никол Пашинян – стал единственным кандидатом на пост главы правительства. Остальные фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Поэтому для победы Пашиняну достаточно заручиться поддержкой 53 депутатов.

Напомним, антиправительственные протесты в Армении не утихают с 13 апреля. Неделю назад под давлением протестующих с поста премьер-министра ушел в отставку Серж Саргсян.