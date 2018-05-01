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У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?

01 мая 2018 13:13
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Новости мира. Первомай отмечают в 140 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные митинги и шествия проходят по всей России.

У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?-1

На улицы городов вышли граждане Индонезии, Южной Кореи, Мьянмы и многих других государств.

У каждой страны свои традиции этого дня. Например, КНР в праздничную атмосферу окунается на целых три дня. Во многих городах проходят концерты и церемонии награждения отличившихся работников.

У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?-4

У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?-6

У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?-8

А во Франции Первомай совпадает с днем ландышей. Со временем эти цветы стали символом праздника. В этот день ароматными букетами обмениваются большинство французов.

# Праздничные даты # Фотофакт

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