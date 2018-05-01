У каждой страны – свои традиции. Как в мире отмечают Первомай?

Новости мира. Первомай отмечают в 140 странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные митинги и шествия проходят по всей России.

На улицы городов вышли граждане Индонезии, Южной Кореи, Мьянмы и многих других государств. У каждой страны свои традиции этого дня. Например, КНР в праздничную атмосферу окунается на целых три дня. Во многих городах проходят концерты и церемонии награждения отличившихся работников.