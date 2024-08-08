В Сан-Франциско ликвидируют лагеря бездомных

Американские власти пошли на радикальные меры в борьбе с бездомными. Правоохранители начали выгонять их с улиц мегаполисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сами бездомные рассказывают, что чиновники пытаются сделать их жизнь невыносимой, а условия в приютах больше похожи на тюремные. Ранее губернатор Калифорнии распорядился ликвидировать палаточные лагеря в штате, после чего мэр Сан-Франциско анонсировала агрессивную зачистку города. Чиновники пытаются решить проблему, раздавая бездомным бесплатные билеты на автобусы и перекладывая таким образом ответственность за людей на другие города или штаты.