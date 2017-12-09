Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт

Новости Мексики. И напоследок захватывающие кадры зимних пейзажей из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральные и северные районы страны сковали морозы и снегопады. Последний раз подобное здесь видели несколько десятилетий назад.

К экстремальным условиям водители оказались не готовы: на разных шоссе застряли сотни автомобилей. А вот пешеходы – и особенно маленькие – настоящую зиму в Мексике оценили по достоинству.