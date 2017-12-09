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Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт

09 декабря 2017 14:31
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Новости Мексики. И напоследок захватывающие кадры зимних пейзажей из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт-1

Центральные и северные районы страны сковали морозы и снегопады. Последний раз подобное здесь видели несколько десятилетий назад.

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт-3

К экстремальным условиям водители оказались не готовы: на разных шоссе застряли сотни автомобилей. А вот пешеходы – и особенно маленькие – настоящую зиму в Мексике оценили по достоинству.

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт-5

Одни сразу ринулись в бой снежками, а другие просто любовались необычными, но очень живописными видами – теплолюбивыми растениями под слоем пушистого снега.

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт-7

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт-9

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт-11

Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт-13

# Снегопады # Фотофакт

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