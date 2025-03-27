Митингующие выступают против аннулирования результатов первого тура выборов президента и призывают к уходу с поста действующего главу государства. Акцию приурочили ко дню рождения крайне правого политика Кэлина Джорджеску. Напомним, что именно его кандидатуру в декабре поддержали большинство избирателей. Однако суд Румынии заметил влияние извне на итоги голосования, и это стало началом политического преследования Джорджеску. После против него выдвинули сразу шесть есть обвинений и запретили участвовать в повторных выборах. Решение ЦИК о своем недопуске сам политик назвал «прямым ударом в сердце демократии во всем мире». С этим согласны и тысячи румынов.

Отметим, что Джорджеску не европейский политик в привычном понимании этого определения. Его взгляды разнятся с общепринятыми на Западе: выступает против НАТО и вовлечения Румынии в военные конфликты, критикует антироссийские санкции и называет Украину вымышленным государством.