В Румынии продолжаются забастовки учителей

Новости Румынии. В Румынии не прекращаются забастовки учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий день подряд педагоги требуют увеличить финансирование образовательных проектов и сектора в целом, а также повысить оплату их нелегкого труда.

Сейчас учителя Румынии получают примерно вдвое меньше, чем в среднем жители этой страны. Но профсоюзы призывают властей проиндексировать начисления в зависимости от инфляции. Недовольство педагогов нарастает, в связи с чем увеличивается и количество участников стачек. 25 мая на улицы румынских городов вышли более 150 тысяч человек.