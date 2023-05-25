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В Румынии продолжаются забастовки учителей

25 мая 2023 15:38
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Новости Румынии. В Румынии не прекращаются забастовки учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий день подряд педагоги требуют увеличить финансирование образовательных проектов и сектора в целом, а также повысить оплату их нелегкого труда.

В Румынии продолжаются забастовки учителей-1

Сейчас учителя Румынии получают примерно вдвое меньше, чем в среднем жители этой страны. Но профсоюзы призывают властей проиндексировать начисления в зависимости от инфляции. Недовольство педагогов нарастает, в связи с чем увеличивается и количество участников стачек. 25 мая на улицы румынских городов вышли более 150 тысяч человек.

# Забастовка # Новости Румынии # Фотофакт

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