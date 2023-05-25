Georgian Airways начнет выполнять перелеты для россиян через Тбилиси в Европу с 15 июля

Georgian Airways начнет осуществлять транзитные перелеты из Москвы в европейские страны через Тбилиси с 15 июля 2023 года. Об этом заявил президент компании Тамаз Гаиашвили, сообщает ТАСС.

По его словам, с открытием авиасообщения с Россией появилась возможность летать из Москвы в Тбилиси и далее в Европу. К примеру, можно долететь из Москвы в Тбилиси, побывать несколько дней в грузинской столице, а после отправиться в Париж, Вену и другие пункты назначения.

16 июня можно будет совершить перелет из Тбилиси в Солоники по маршруту Москва - Тбилиси - Солоники. На сайте Georgian Airways открыта продажа билетов из Москвы в различные страны Европы, например, Москва - Тбилиси - Париж с часовой пересадкой в Тбилиси.