В Сиднее горит бывшая фабрика. Пожар назвали крупнейшим за 50 лет

К работам привлечены более сотни человек, задействовано 30 единиц техники. Тем не менее семиэтажное здание почти полностью уничтожено. Более того, пламя перекинулось на соседний жилой дом. К счастью, из него заблаговременно эвакуировали жителей. По информации экстренных служб, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Однако понятно, что теперь уже в сгоревшей 7-этажке отель, как планировали ранее, не открыть.