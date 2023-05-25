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В Сиднее горит бывшая фабрика. Пожар назвали крупнейшим за 50 лет

25 мая 2023 15:37
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Новости Австралии. В центре Сиднея горит бывшая фабрика. Местные СМИ уже назвали пожар крупнейшим за полвека, пока спасатели продолжают борьбу с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Сиднее горит бывшая фабрика. Пожар назвали крупнейшим за 50 лет-1

К работам привлечены более сотни человек, задействовано 30 единиц техники. Тем не менее семиэтажное здание почти полностью уничтожено. Более того, пламя перекинулось на соседний жилой дом. К счастью, из него заблаговременно эвакуировали жителей. По информации экстренных служб, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Однако понятно, что теперь уже в сгоревшей 7-этажке отель, как планировали ранее, не открыть.  

# Пожар # Новости Австралии # Фотофакт

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