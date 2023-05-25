ВВП Германии снижается второй квартал подряд

Среди причин эксперты Федерального статистического ведомства отмечают высокую инфляцию и повышение цен на энергию. На этом фоне снижается покупательская способность населения, что также наносит серьезный удар по экономике страны. Отмечается, что сегодня жители экономят не только на продуктах питания, но также на одежде, обуви и предметах интерьера. Инфляция в ФРГ превышает 7 %. Это относительно невысокий уровень на фоне других европейских стран. Например, прибалтийских. Однако даже с такими вызовами экономика Германии пока не справляется.