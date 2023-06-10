В Румынии перенесли выпускные экзамены из-за забастовки учителей

Новости Румынии. Выпускные экзамены перенесли в Румынии. В стране продолжаются забастовки учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испытания для школьников должны были пройти в понедельник, 5 июня, но теперь сместились на несколько дней.

Шествия представителей системы образования с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда продолжаются уже больше трех недель. Власти, хоть и с опозданием, но попытались договориться с педагогами.