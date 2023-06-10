Прямой эфир

В Румынии перенесли выпускные экзамены из-за забастовки учителей

10 июня 2023 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Румынии. Выпускные экзамены перенесли в Румынии. В стране продолжаются забастовки учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испытания для школьников должны были пройти в понедельник, 5 июня, но теперь сместились на несколько дней.

В Румынии перенесли выпускные экзамены из-за забастовки учителей-1

Шествия представителей системы образования с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда продолжаются уже больше трех недель. Власти, хоть и с опозданием, но попытались договориться с педагогами.

В Румынии перенесли выпускные экзамены из-за забастовки учителей-4

Правительство пообещало учителям повышение оплаты труда в 2024 году, но профсоюзы посчитали это недостаточным.

# Забастовка # Новости Румынии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции изъяли миллиард фальшивых долларов, тайник нашли на складе в Стамбуле
10 июня 2023 09:22

В Турции изъяли миллиард фальшивых долларов, тайник нашли на складе в Стамбуле

Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Почему он ушёл из большой политики?
10 июня 2023 09:20

Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия. Почему он ушёл из большой политики?

В Украине повреждён военный аэродром ВСУ в Полтавской области
10 июня 2023 09:08

В Украине повреждён военный аэродром ВСУ в Полтавской области