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Депутат Рады заявил, что никто и ничего Зеленскому уже не поможет

13 января 2025 10:07
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Депутат парламента Украины Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в СИЗО по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что никто и ничего уже не поможет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет РИА Новости.

Комментарии Дубинского стали ответом на поездку премьер-министра Британии Кира Стармера в Украину и встречу главы правительства Украины с министрами обороны стран НАТО в Германии. Дубинский утверждает, что предоставленные Рамштайном средства, которые предназначались для инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс, на самом деле не будут направлены в Украину.

Депутат Рады заявил, что никто и ничего Зеленскому уже не поможет-1

Фото: pixabay

По его словам, не существует никаких стратегических планов по передаче необходимой техники, ресурсов и перспектив на будущее. Эта неясность возникает в связи с тем, что Рамштайнская контактная группировка, созданная в 2022 году для оказания Украине военной помощи на сумму более 126 миллиардов долларов, может оказаться под угрозой смены американской власти.

Пентагон рассматривает возможность передачи лидерства в группе другой стране, чтобы обеспечить непрерывную поставку вооружений украинским Вооруженным силам.

# Международная политика

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