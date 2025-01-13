Депутат парламента Украины Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в СИЗО по подозрению в государственной измене, высказал мнение, что никто и ничего уже не поможет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет РИА Новости.

Комментарии Дубинского стали ответом на поездку премьер-министра Британии Кира Стармера в Украину и встречу главы правительства Украины с министрами обороны стран НАТО в Германии. Дубинский утверждает, что предоставленные Рамштайном средства, которые предназначались для инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс, на самом деле не будут направлены в Украину.