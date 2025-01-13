Маск обвинил премьера Британии в отправке агентов для подрыва выборов в США

Илон Маск обвинил британского премьер-министра Кейра Стармера в том, что тот отправил агентов в США, чтобы сорвать президентские переговоры. Об этом пишет РИА Новости.
Илон Маск обвинил британского премьер-министра Кейра Стармера в том, что тот отправил агентов в США, чтобы сорвать президентские переговоры. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pinterest
Так Маск прокомментировал запись в социальной сети X о том, что Стармер не получил приглашения на церемонию инаугурации Дональда Трампа.
Ранее Маск назвал Стармера пособником групповых насилий в Великобритании и потребовал его отставки. Стармер назвал эти обвинения ложью и дезинформацией.