Маск обвинил премьера Британии в отправке агентов для подрыва выборов в США

Илон Маск обвинил британского премьер-министра Кейра Стармера в том, что тот отправил агентов в США, чтобы сорвать президентские переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Так Маск прокомментировал запись в социальной сети X о том, что Стармер не получил приглашения на церемонию инаугурации Дональда Трампа.

Ранее Маск назвал Стармера пособником групповых насилий в Великобритании и потребовал его отставки. Стармер назвал эти обвинения ложью и дезинформацией.