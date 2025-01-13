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Маск обвинил премьера Британии в отправке агентов для подрыва выборов в США

13 января 2025 10:16
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Илон Маск обвинил британского премьер-министра Кейра Стармера в том, что тот отправил агентов в США, чтобы сорвать президентские переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Маск обвинил премьера Британии в отправке агентов для подрыва выборов в США-1

Фото: pinterest

Так Маск прокомментировал запись в социальной сети X о том, что Стармер не получил приглашения на церемонию инаугурации Дональда Трампа.

Ранее Маск назвал Стармера пособником групповых насилий в Великобритании и потребовал его отставки. Стармер назвал эти обвинения ложью и дезинформацией.

# Международная политика

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