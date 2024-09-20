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В Роттердаме неизвестный с ножом напал на прохожих

20 сентября 2024 08:31
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Один человек погиб и еще один тяжело ранен в результате нападения неизвестного, вооруженного ножами в центре Роттердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Роттердаме неизвестный с ножом напал на прохожих-2

Первыми атаке злоумышленника подверглись люди, находящиеся на подземной парковке. После этого его целью стали посетители находящегося рядом ресторана. Остановить нападавшего смог один из прохожих, который оказался спортивным инструктором. Он обезоружил мужчину и передал в руки приехавшей полиции. При обыске у задержанного было найдено два больших ножа. 

О мотивах его действий пока ничего не сообщается. Правоохранители не исключают, что нападение является терактом. По словам многочисленных свидетелей, во время инцидента подозреваемый кричал «Аллах акбар!» и явно намеревался убить как можно больше людей.

# Нападение

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