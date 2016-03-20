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Школьный автобус перевернулся в США: 28 человек пострадали

20 марта 2016 10:45
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Новости США. В американском штате Индиана в аварию попал школьный автобус. Пострадали 26 детей и двое взрослых. Все они госпитализированы.

Автобус, в салоне, которого находились игроки школьной команды по баскетболу, направлялся на матч. Во время движения в него врезалась легковая машина, от удара автобус перевернулся и скатился в кювет.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля отвлекся от управления транспортным средством.

Водитель машины также госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в США

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