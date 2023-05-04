В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался беспилотник

БПЛА врезался в конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, а после взорвался, пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Василия Голубева.

Возгорание, возникшее в результате ЧП было оперативно ликвидировано. Сообщается, что во время взрыва беспилотного летательного аппарата никто не пострадал, значительных разрушений нет.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Краснодарском крае, где загорелся резервуар с нефтепродуктами в результате атаки БПЛА в ночь на 3 мая. Возгоранию был присвоен максимальный уровень сложности: в горящем резервуаре находилось 4,5 тыс. кубометров дизтоплива.