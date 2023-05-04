Киев отчаянно пытается организовать контрнаступательную операцию, но украинский конфликт практически приблизился к завершению. Такое заявление сделал американский правозащитник Аджаму Барака, приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что американские СМИ, информируя о конфликте в Украине, вводят людей в заблуждение, предоставляя данные, которые далеки от реального положения дел. Украинский конфликт на стадии завершения, если не брать во внимание отчаянных шагов со стороны киевского режима начать наступательную операцию. Она будет провальной. Об этом знают все, кроме американцев, сказал Барака.