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В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот

19 августа 2021 08:35
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Новости России. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, пилот погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот-1

На земле жертв и разрушений нет, поскольку самолет упал в безлюдном месте на полигоне Ашулук. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа техники. Сейчас на месте падения работает специальная комиссия, которая и определит точную причину ЧП.

В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот-4

МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения. Помимо России состоит на вооружении в 25 странах мира и входит в пятерку самых продаваемых в мире. За последние годы произошло более десяти крушений МиГ-29.

# Крушение # Фотофакт

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