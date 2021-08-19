В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот

Новости России. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, пилот погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На земле жертв и разрушений нет, поскольку самолет упал в безлюдном месте на полигоне Ашулук. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа техники. Сейчас на месте падения работает специальная комиссия, которая и определит точную причину ЧП.