В России в результате крушения истребителя МиГ-29 погиб пилот

Новости России. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, пилот погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, пилот погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На земле жертв и разрушений нет, поскольку самолет упал в безлюдном месте на полигоне Ашулук. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа техники. Сейчас на месте падения работает специальная комиссия, которая и определит точную причину ЧП.
МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения. Помимо России состоит на вооружении в 25 странах мира и входит в пятерку самых продаваемых в мире. За последние годы произошло более десяти крушений МиГ-29.