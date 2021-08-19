В Латвии прошли многотысячные акции протеста из-за закона об обязательной вакцинации в ряде учреждений

Новости Латвии. Многотысячные протесты против обязательной вакцинации прошли в Риге. В центре латвийской столицы у резиденции президента собрались более четырех тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требовали отставки правительства, если то не отзовет скандальный закон. Ранее Кабинет министров постановил, что вакцинация станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях. Работодателям разрешат увольнять, отстранять или переводить на другие должности сотрудников, которые не получат COVID-сертификат о перенесенной болезни или прививки.

После митинга у президентского дворца протестующие двинулись к зданию правительства. Но их путь преградили силы правопорядка. В полицейских полетели бутылки и камни, были разбиты несколько патрульных машин.