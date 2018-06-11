В России усилили меры безопасности в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу

Новости России. В России активно готовятся к Чемпионату мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь, вопрос стоит об обеспечении безопасности жителей и гостей.
Новости России. В России активно готовятся к Чемпионату мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь, вопрос стоит об обеспечении безопасности жителей и гостей.
На территории регионов проведения игр правоохранители переведены в усиленный режим несения службы. На въезде в города-организаторы начали разворачивать временные дорожно-патрульные посты. Основное внимание уделяется возможным террористическим атакам. Всех пассажиров на железнодорожных вокзалах досматривают с особой тщательностью.
Усиленные меры безопасности будут действовать до 25 июля.