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В России усилили меры безопасности в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу

11 июня 2018 14:56
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Новости России. В России активно готовятся к Чемпионату мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь, вопрос стоит об обеспечении безопасности жителей и гостей.

В России усилили меры безопасности в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу-1

На территории регионов проведения игр правоохранители переведены в усиленный режим несения службы. На въезде в города-организаторы начали разворачивать временные дорожно-патрульные посты. Основное внимание уделяется возможным террористическим атакам. Всех пассажиров на железнодорожных вокзалах досматривают с особой тщательностью.

Усиленные меры безопасности будут действовать до 25 июля.

В России усилили меры безопасности в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу-4

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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