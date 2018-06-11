В Афганистане боевики устроили три нападения в первый день перемирия властей с талибами: погибли 15 человек

Новости Афганистана. Массовые атаки потрясли Афганистан в первый же день перемирия властей с талибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За утро 11 июня боевики устроили сразу три нападения.

Не менее 10 человек получили серьезные ранения в результате самоподрыва террориста-смертника в Джелалабаде. А несколькими часами ранее взрыв прогремел в пригороде. На севере страны в провинции Кундуз террористы атаковали военных. Погибли 15 человек.

Напомним, временное перемирие должно было действовать до 19 июня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.