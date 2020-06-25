В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Новости России. В России началось голосование по закону о поправке к Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной день голосования 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В основной закон страны планируется внести ряд изменений.