В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Новости России. В России началось голосование по закону о поправке к Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В России началось голосование по закону о поправке к Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной день голосования 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В основной закон страны планируется внести ряд изменений.
В частности, расширить полномочия парламента, ввести ограничения для высших должностных лиц, установить приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, закрепить в основном законе роль и статус Госсовета.
Документ также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.