Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Турции и Ирана

Новости мира. Землетрясение на границе Турции и Ирана. Его магнитуда составила 5,3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Землетрясение на границе Турции и Ирана. Его магнитуда составила 5,3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к югу от города Озалп, где проживают более 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение повредило несколько десятков домов в сельской местности. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Спасатели занимаются оценкой возможных последствий землетрясения.