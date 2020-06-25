Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Турции и Ирана

Новости мира. Землетрясение на границе Турции и Ирана. Его магнитуда составила 5,3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к югу от города Озалп, где проживают более 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.