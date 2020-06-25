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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Турции и Ирана

25 июня 2020 13:48
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Новости мира. Землетрясение на границе Турции и Ирана. Его магнитуда составила 5,3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Турции и Ирана-1

Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к югу от города Озалп, где проживают более 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Турции и Ирана-4

Землетрясение повредило несколько десятков домов в сельской местности. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Спасатели занимаются оценкой возможных последствий землетрясения.

# Землетрясение # Фотофакт

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