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Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста

25 июня 2020 13:31
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Новости Украины. Наводнение в Украине. Три человека погибли, затоплено около 10 тысяч домов и почти 300 населенных пунктов. Разрушено 64 моста и более 100 километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста-1

Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области. Подъем воды продолжается на реках Днестр, Тиса и Прут.

В Украине сильные дожди, которые не прекращаются с начала недели, привели к осложнению паводковой обстановки. Премьер-министр страны заявил, что ситуация в Западной Украине критическая.

Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста-4

А в Молдове из-за угрозы наводнений, вызванных ливнями, эвакуируют жителей ряда населенных пунктов. В общей сложности свои дома покинули уже почти 50 человек.

# Наводнение # Фотофакт

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