Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста

Новости Украины. Наводнение в Украине. Три человека погибли, затоплено около 10 тысяч домов и почти 300 населенных пунктов. Разрушено 64 моста и более 100 километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области. Подъем воды продолжается на реках Днестр, Тиса и Прут. В Украине сильные дожди, которые не прекращаются с начала недели, привели к осложнению паводковой обстановки. Премьер-министр страны заявил, что ситуация в Западной Украине критическая.