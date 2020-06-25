Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста

Новости Украины. Наводнение в Украине. Три человека погибли, затоплено около 10 тысяч домов и почти 300 населенных пунктов. Разрушено 64 моста и более 100 километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Наводнение в Украине. Три человека погибли, затоплено около 10 тысяч домов и почти 300 населенных пунктов. Разрушено 64 моста и более 100 километров дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области. Подъем воды продолжается на реках Днестр, Тиса и Прут.
В Украине сильные дожди, которые не прекращаются с начала недели, привели к осложнению паводковой обстановки. Премьер-министр страны заявил, что ситуация в Западной Украине критическая.
А в Молдове из-за угрозы наводнений, вызванных ливнями, эвакуируют жителей ряда населенных пунктов. В общей сложности свои дома покинули уже почти 50 человек.