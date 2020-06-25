Прямой эфир

В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки

25 июня 2020 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали более 20 стражей порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки -1

Жители одного из районов британской столицы обратились в полицию с жалобами на шум и антиобщественное поведение участников уличной вечеринки. Прибывшие на место происшествия полицейские подверглись нападению.

В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки -4

Было повреждено несколько патрульных машин. Четверо нападавших арестованы.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста
25 июня 2020 13:31

Сильное наводнение захлестнуло Украину. Затоплено почти 300 населённых пунктов, разрушено 64 моста

Итальянские студенты сдают экзамены на природе
25 июня 2020 08:55

Итальянские студенты сдают экзамены на природе

США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу
25 июня 2020 08:45

США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу