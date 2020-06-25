В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки

Новости Великобритании. В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали более 20 стражей порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители одного из районов британской столицы обратились в полицию с жалобами на шум и антиобщественное поведение участников уличной вечеринки. Прибывшие на место происшествия полицейские подверглись нападению.