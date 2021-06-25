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В России смертность от коронавируса выросла на 20%, а Греция отменяет обязательное ношение масок

25 июня 2021 09:19
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Новости России. В России заболеваемость COVID-19 за прошлую неделю возросла на 30 %, смертность – более чем на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих районах усиливают ограничения. В Бурятии и вовсе вводят жесткий локдаун.

В России смертность от коронавируса выросла на 20%, а Греция отменяет обязательное ношение масок-1

В Германии число инфицированных индийским штаммом коронавируса за неделю выросло вдвое. В Израиле из-за роста заболеваемости снова ввели ограничительные меры.

В России смертность от коронавируса выросла на 20%, а Греция отменяет обязательное ношение масок-4

На этом фоне ВОЗ разрешила вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Великобритания уже заявила, что вакцинация позволила избежать 14 тысяч смертей.

В России смертность от коронавируса выросла на 20%, а Греция отменяет обязательное ношение масок-7

В Греции отменяется обязательное ношение масок на улице, а с 28 июня – комендантский час. А Египет разрешил вакцинированным от COVID-19 туристам въезд в страну без ПЦР-тестов.

# Коронавирус # Фотофакт

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