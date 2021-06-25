В России смертность от коронавируса выросла на 20%, а Греция отменяет обязательное ношение масок

Новости России. В России заболеваемость COVID-19 за прошлую неделю возросла на 30 %, смертность – более чем на 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих районах усиливают ограничения. В Бурятии и вовсе вводят жесткий локдаун.

В Германии число инфицированных индийским штаммом коронавируса за неделю выросло вдвое. В Израиле из-за роста заболеваемости снова ввели ограничительные меры.

На этом фоне ВОЗ разрешила вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Великобритания уже заявила, что вакцинация позволила избежать 14 тысяч смертей.