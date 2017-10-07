Прямой эфир

В России проводят опознание жертв ДТП во Владимирской области

07 октября 2017 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Опознание жертв смертельного ДТП проходит во Владимирской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России проводят опознание жертв ДТП во Владимирской области-1

Уже известны имена почти всех из 17 погибших. В основном это граждане Узбекистана. Напомню, в ночь на пятницу на железнодорожном переезде заглох пассажирский автобус. Водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. Некоторые пассажиры вышли и попытались столкнуть автобус с путей, но безуспешно.

В России проводят опознание жертв ДТП во Владимирской области-3

Машинист поезда заметил живое препятствие. Тормозной путь превысил 700 метров, но даже не смотря на то, что он снизил скорость, состав буквально разорвал автобус. В тот момент в нем все еще находились люди. По факту ДТП возбуждено уже второе уголовное дело.

# Фотофакт # Авария в России

Другие новости рубрики

Все новости
В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся
07 октября 2017 17:15

В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся

Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты
07 октября 2017 15:03

Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты

Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана
07 октября 2017 14:53

Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана