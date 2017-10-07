В России проводят опознание жертв ДТП во Владимирской области

Новости России. Опознание жертв смертельного ДТП проходит во Владимирской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известны имена почти всех из 17 погибших. В основном это граждане Узбекистана. Напомню, в ночь на пятницу на железнодорожном переезде заглох пассажирский автобус. Водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. Некоторые пассажиры вышли и попытались столкнуть автобус с путей, но безуспешно.