В России проводят опознание жертв ДТП во Владимирской области

Новости России. Опознание жертв смертельного ДТП проходит во Владимирской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Опознание жертв смертельного ДТП проходит во Владимирской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известны имена почти всех из 17 погибших. В основном это граждане Узбекистана. Напомню, в ночь на пятницу на железнодорожном переезде заглох пассажирский автобус. Водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. Некоторые пассажиры вышли и попытались столкнуть автобус с путей, но безуспешно.
Машинист поезда заметил живое препятствие. Тормозной путь превысил 700 метров, но даже не смотря на то, что он снизил скорость, состав буквально разорвал автобус. В тот момент в нем все еще находились люди. По факту ДТП возбуждено уже второе уголовное дело.